Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / martes 19 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 19 de 2026
03:58 p. m.
03:58 p. m.
- Una nueva masacre se registró en Norte de Santander, en la vía que comunica a Ocaña con Ábrego. Personas que se movilizaban en un vehículo fueron atacadas por hombres armados. Se habla de por lo menos cinco asesinados, entre ellos un líder social del departamento.
- Luto en el folclor colombiano. Murió Totó la Momposina a los 85 años, una de las más grandes exponentes de la música tradicional de nuestro país.
- Capturaron a dos personas vinculadas con la desaparición de Yulixa Toloza. Al parecer serían dos hombres venezolanos que intentaron llevarse el vehículo los dueños de la estética y el cirujano, prófugos de la justicia.