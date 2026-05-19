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Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / martes 19 de mayo de 2026

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mayo 19 de 2026
03:58 p. m.
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  • Una nueva masacre se registró en Norte de Santander, en la vía que comunica a Ocaña con Ábrego. Personas que se movilizaban en un vehículo fueron atacadas por hombres armados. Se habla de por lo menos cinco asesinados, entre ellos un líder social del departamento.
  • Luto en el folclor colombiano. Murió Totó la Momposina a los 85 años, una de las más grandes exponentes de la música tradicional de nuestro país.
  • Capturaron a dos personas vinculadas con la desaparición de Yulixa Toloza. Al parecer serían dos hombres venezolanos que intentaron llevarse el vehículo los dueños de la estética y el cirujano, prófugos de la justicia.
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