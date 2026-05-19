Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / martes 19 de mayo de 2026

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mayo 19 de 2026
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  • La búsqueda de Yulixa Toloza no se detiene. Familiares, amigos y ciudadanos participaron en una velatón en Bogotá y Arauca para pedir por su pronto regreso. Mientras tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer su desaparición.
  • La mamá de un bebé de 18 meses con Síndrome de Costello hizo una grave denuncia en video en la sede de la EPS intervenida S.O.S en Cali. Asegura que su hijo lleva meses sin recibir la alimentación especial que necesita para vivir.
  • Las autoridades en Antioquia ofrecen hasta 50 millones de pesos de recompensa para dar con los responsables del asesinato de Valentina Cardona. La joven de 24 años fue atacada por sicarios mientras trabajaba en una estación de servicio en San Vicente Ferrer.
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