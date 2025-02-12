CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 2 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
09:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • El presidente de Estados Unidos advirtió que Colombia podría ser objeto de un ataque por la producción de drogas.
  • El Pentágono confirmó que tiene listo un plan de contingencia ante la posible salida de Maduro del poder.
  • Miguel Ayala se reencontró con su padre, Giovanny Ayala, tras varios días secuestrado por las disidencias de las Farc en Cauca.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 2 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 1 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 1 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Nicolás Maduro

Le exigen a Nicolás Maduro pronunciarse sobre la llamada que tuvo con Donald Trump

Hace poco más de una semana, Maduro tuvo una corta charla con Trump.

Asesinatos en Bogotá

"Tenían esa moto en el radar": alcalde Galán reveló que los delincuentes que mataron a un hombre ya habían atacado

Uno de los delincuentes murió en la persecución y el otro, un menor, quedó herido y capturado.

James Rodríguez

"Mi sueño es ser campeón del Mundo y tenemos equipo": James Rodríguez

Cuidado personal

Hospitales y laboratorios a nivel global se benefician con método de colombiano que reduce en 57 % los reclamos en diagnósticos clínicos

Educación

Entregarán 100 becas para estudiar pregrados, maestrías y doctorados: Así puede aplicar