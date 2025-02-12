Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 2 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 02 de 2025
09:39 p. m.
- El presidente de Estados Unidos advirtió que Colombia podría ser objeto de un ataque por la producción de drogas.
- El Pentágono confirmó que tiene listo un plan de contingencia ante la posible salida de Maduro del poder.
- Miguel Ayala se reencontró con su padre, Giovanny Ayala, tras varios días secuestrado por las disidencias de las Farc en Cauca.