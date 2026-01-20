Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 20 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
08:18 p. m.
- Cabecilla del Clan del Golfo con amplio historial criminal fue sorprendido cometiendo un crimen en Cesar
- Viral: familia llevó su propia comida a Barú y recibieron reclamos de los vendedores
- Prueba reina en el caso de las frambuesas envenenadas: chats del domiciliario que las entregó