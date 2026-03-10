Gobierno redefine esquemas de protección tras votaciones de consultas

El Gobierno Nacional anunció ajustes en los esquemas de seguridad de los aspirantes a la Presidencia tras los resultados de las consultas interpartidistas realizadas el pasado domingo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que se reforzaron las medidas de protección para los candidatos que resultaron ganadores, mientras que se retiraron los refuerzos extraordinarios otorgados a quienes quedaron fuera de la contienda.

La decisión se adoptó durante una reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), instancia encargada de evaluar los riesgos de seguridad durante los procesos electorales en el país.

Según el Gobierno, el objetivo es garantizar la integridad de quienes continúan en la carrera presidencial y mantener criterios técnicos en la asignación de esquemas de protección.

Refuerzan seguridad de los ganadores de las consultas presidenciales

De acuerdo con lo anunciado por el Ministerio del Interior, se incrementaron las medidas de seguridad para los tres candidatos que ganaron las consultas: Roy Barreras, Paloma Valencia y Claudia López. Las autoridades adoptaron estos ajustes con el propósito de proteger a los aspirantes durante la nueva etapa de la campaña presidencial.

El ministro Benedetti explicó que el Estado mantiene el compromiso de garantizar condiciones de seguridad para el desarrollo del proceso democrático. En ese sentido, indicó que las decisiones se toman con base en evaluaciones de riesgo realizadas por las autoridades competentes y no únicamente por la condición de aspirante a un cargo de elección popular.

Retiran refuerzos de seguridad a quienes perdieron la consulta

Durante la misma sesión del CORMPE también se determinó retirar las medidas extraordinarias de protección que habían sido asignadas a algunos precandidatos que participaron en las consultas y que no continuarán en la contienda. Entre ellos se encuentran Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón y Daniel Quintero.

El jefe de la cartera política aclaró que estas medidas adicionales estaban asociadas exclusivamente a su condición de precandidatos en el proceso de consultas. No obstante, señaló que los esquemas ordinarios de seguridad que algunos de ellos tenían previamente continúan vigentes.

Benedetti explicó que las medidas de protección en Colombia se asignan según el nivel de riesgo individual evaluado por la Unidad Nacional de Protección. En caso de que alguna persona considere que su situación de seguridad ha cambiado, puede solicitar una revisión mediante la ruta ordinaria establecida por esta entidad.

El Gobierno también anunció que el próximo martes se realizará una nueva sesión del CORMPE para revisar las condiciones de seguridad de los candidatos que formalicen su inscripción ante la autoridad electoral, así como de sus fórmulas vicepresidenciales.