Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 30 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 30 de 2025
08:21 p. m.
08:21 p. m.
- Conocimos la declaración como testigo de Luis Carlos Reyes frente a las denuncias por supuestas presiones hechas por el hermano del presidente Petro, para obtener puestos estratégicos en la Dian.
- La condena de 7 años contra Diego Cadena, quien fue abogado de Álvaro Uribe, por el delito de soborno a testigos.
- Se mantienen los tres bloqueos de la vía al Llano por los derrumbes y las manifestaciones de transportadores, debido a las inconformidades por el cobro de peajes y la falta de medidas para atender la emergencia.