Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 30 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
08:21 p. m.
  • Conocimos la declaración como testigo de Luis Carlos Reyes frente a las denuncias por supuestas presiones hechas por el hermano del presidente Petro, para obtener puestos estratégicos en la Dian.
  • La condena de 7 años contra Diego Cadena, quien fue abogado de Álvaro Uribe, por el delito de soborno a testigos.
  • Se mantienen los tres bloqueos de la vía al Llano por los derrumbes y las manifestaciones de transportadores, debido a las inconformidades por el cobro de peajes y la falta de medidas para atender la emergencia.
Estados Unidos

Empresarios advierten riesgos para la economía del país por crisis diplomática con EE. UU.

La cancelación de visas estadounidenses a altos funcionarios del Gobierno colombiano genera inquietud por su posible impacto en la participación en foros internacionales.

Bogotá

Patinetas eléctricas permiten ahorrar hasta 30 minutos de tráfico en Bogotá: así se pueden utilizar

Las patinetas eléctricas se han convertido en una opción de movilidad para quienes buscan llegar a su lugar de trabajo de manera ágil y sostenible.

Turismo

Bares colombianos en The World's 50 Best Bars 2025: tres joyas nacionales brillan en el top 100 mundial

Independiente Santa Fe

Otro golpe para Santa Fe: presidente de Cerro Porteño niega pago por Jorge Bava

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría pide garantizar continuidad de los servicios de la Nueva EPS en el Cesar