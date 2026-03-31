Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / lunes 30 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 31 de 2026
12:44 a. m.
12:44 a. m.
- Autoridades dicen tener la ubicación del lugar en donde al parecer están cinco menores de edad que vivían en una vereda en Caquetá y fueron escondidos en la selva por sus papás para evitar que fueran reclutados por las disidencias de alias Calarcá.
- Noticias RCN habló con el investigador que participó en la captura de los hermanos Gómez Cardozo que aceptaron haber secuestrado a Diana Ospina. Reveló detalles del caso.
- Emergencias en varios departamentos por cuenta de las lluvias. Hay afectación en Cundinamarca, Valle del Cauca, Norte de Santander y Caldas. El Ideam reportó que las lluvias se intensificarán en los próximos días.
- A solo dos días del lanzamiento del cohete de Artemis ll, la Nasa dio un parte positivo sobre los preparativos, afirmaron que todo está listo para la misión, además que tienen 2 horas de ventana de lanzamiento.