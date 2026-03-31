Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / lunes 30 de marzo de 2026

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marzo 31 de 2026
12:44 a. m.
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  • Autoridades dicen tener la ubicación del lugar en donde al parecer están cinco menores de edad que vivían en una vereda en Caquetá y fueron escondidos en la selva por sus papás para evitar que fueran reclutados por las disidencias de alias Calarcá.
  • Noticias RCN habló con el investigador que participó en la captura de los hermanos Gómez Cardozo que aceptaron haber secuestrado a Diana Ospina. Reveló detalles del caso.
  • Emergencias en varios departamentos por cuenta de las lluvias. Hay afectación en Cundinamarca, Valle del Cauca, Norte de Santander y Caldas. El Ideam reportó que las lluvias se intensificarán en los próximos días.
  • A solo dos días del lanzamiento del cohete de Artemis ll, la Nasa dio un parte positivo sobre los preparativos, afirmaron que todo está listo para la misión, además que tienen 2 horas de ventana de lanzamiento.
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