Buscan conductores para trabajar en Bogotá con salarios de hasta 5 millones de pesos: así puede aplicar

Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo en el país se ubicó en un 9,2 % al cierre de febrero, consolidando una tendencia a la baja frente al 10,3 % registrado en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra representa un mínimo histórico para dicho mes, reflejando una recuperación dinámica en diversos sectores económicos.

Mientras que sectores como las actividades profesionales, científicas y de servicios administrativos impulsaron la ocupación, otros sectores tradicionales como el agro y el transporte enfrentaron retos significativos, con una pérdida combinada de miles de puestos de trabajo.

No obstante, las principales ciudades del país, lideradas por Bogotá con una tasa de desocupación del 8,2 %, continúan siendo el motor de la oferta laboral formal.

Oportunidades en Bogotá: Vacantes para conductores con sueldos de hasta $5,5 millones

En este contexto de reactivación, la capital del país se posiciona como el epicentro de nuevas convocatorias que buscan mitigar las brechas de empleo. Una de las ofertas más llamativas de este mes está dirigida al sector transporte, específicamente para conductores de carga pesada.

A través de la estrategia distrital 'Talento Capital', en alianza con empresas del sector privado como Eficacia S.A.S., se han abierto vacantes con asignaciones salariales que oscilan entre los $4.000.000 y los $5.520.000, dependiendo del perfil y la experiencia del candidato.

Los interesados en estas vacantes deben cumplir con los siguientes perfiles:

Licencia de conducción: Categorías C2 o C3 vigentes.

Experiencia: Manejo de vehículos de carga pesada y conocimiento en transporte de mercancía.

Documentación: Hoja de vida actualizada y copia de la cédula de ciudadanía (o PPT para ciudadanos extranjeros regulados).

La postulación se realiza de manera 100 % virtual y gratuita a través de las plataformas oficiales de la Agencia Distrital de Empleo y el portal Talento Capital.

Con estas iniciativas, el Distrito busca conectar la mano de obra disponible con vacantes que no solo ofrezcan estabilidad, sino también condiciones económicas dignas para los trabajadores bogotanos.