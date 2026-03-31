Recuperan millonario botín que había sido robado por dos personas en Bogotá: GPS fue clave

Gracias a la tecnología, se logró evitar que dos ladrones huyeran tras robar un maletín en una tienda en Bogotá.

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El hecho se dio en la carrera 7 con calle 28. Unas personas estaban en un local y fueron víctimas del robo de un maletín en donde guardaban objetos de valor, como un computador y un celular.

Maletín tenía un computador y un celular

Después del crimen, se comunicaron con los policías que estaban patrullando los alrededores. Les contaron al detalle cómo había ocurrido hace pocos minutos el robo e indicaron que uno de los dispositivos tenía un GPS.

Con este detalle, se pudo tener información en tiempo real sobre el recorrido que estaban tomando los ladrones, quienes habían emprendido la huida en un taxi. La sigilosa se puso en marcha hasta la localidad de Santa Fe en el centro de Bogotá.

Las cámaras grabaron el momento en el que los uniformados detuvieron el vehículo y encontraron con el maletín, el cual era una maleta. Los objetos que pretendían robar los ladrones están avaluados en más de 10 millones de pesos.

Gracias al Face ID y la huella, se comprobó que los objetos eran propiedad de la mujer que puso en conocimiento lo ocurrido.

El uso de taxis en los crímenes

El uso de los taxis para cometer delitos se ha vuelto frecuente en las últimas semanas. Recientemente, las autoridades entregaron detalles sobre dos ‘paseos millonarios’ que causaron consternación en la ciudad.

El primer fue contra Neill Felipe Cubides, quien ejercía como docente universitario. A la salida de un centro médico, tomó un taxi y fue víctima de robos bancarios por varios millones. Los delincuentes lo quemaron y dejaron el cuerpo en una zona alejada en el sur de Bogotá.

Por su parte, el segundo hecho fue contra Diana Ospina. Después de estar en un bar, se subió a un taxi y cuando estaba al frente de su casa, la obligaron a tomar otro carro. Por más de 24 horas, fue víctima del ‘paseo millonario’ y la dejaron libre.

Ambos casos tuvieron relación, debido a que el dueño de ambos taxis es el mismo, lo cual entonces abrió la posibilidad a que se haya tratado de una banda.