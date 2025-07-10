Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 7 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 07 de 2025
09:04 p. m.
- Caravana del presidente Daniel Noboa fue atacada con piedras y disparos en Ecuador
- Cayeron 'Los Nike', no vendían tenis, pero sí marihuana, bazuco y cocaína en Soacha
- Morir antes de nacer: aborto ilegal, el negocio que opera a plena luz del día
- Carlos Fernando Galán responde a críticas y habla de seguridad en Bogotá