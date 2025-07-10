CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 7 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
09:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Caravana del presidente Daniel Noboa fue atacada con piedras y disparos en Ecuador
  • Cayeron 'Los Nike', no vendían tenis, pero sí marihuana, bazuco y cocaína en Soacha
  • Morir antes de nacer: aborto ilegal, el negocio que opera a plena luz del día
  • Carlos Fernando Galán responde a críticas y habla de seguridad en Bogotá
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 7 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 7 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 6 de octubre de 2025

Otras Noticias

Estados Unidos

Consejera asesorada por comunidades cristianas pide que regresen las terapias de conversión en Colorado, EE. UU.

A pesar de no tener un soporte científico, Kaley Chiles le pidió a la Corte que le permita tratar con sus "métodos" a niños.

Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el Millonarios vs. América: cuentas de ambos

Tras la remontada de Millonarios en 'El Campín' ante América de Cali, el equipo sueña con meterse a las finales de la Liga BetPlay.

Cambio climático

¿Lloverá en Bogotá este miércoles 8 de octubre? Este es el pronóstico del clima

Inflación

Dane reveló nuevo aumento de la inflación en Colombia para septiembre: así se ubicó

Artistas

Así reaccionó Florinda Meza al sketch de 'El Chavo del 8' donde participó Bad Bunny