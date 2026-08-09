Ídolo de Millonarios sería el nuevo asistente técnico de Alberto Gamero

Tras el anuncio de Alberto Gamero como nuevo entrenador de Millonarios en reemplazo del argentino Fabián Bustos, los rumores sobre el cuerpo técnico que lo acompañaría han ido creciendo y varios nombres han sonado para acompañarlo en la raya lateral, como el del exmundialista Faryd Mondragón, que no avanzó y quedó solo como una opción tras la negativa demostrada por los hinchas.

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En el último partido de los 'embajadores', y que terminó en empate a un gol vs. Deportivo Pereira, el entrenador samario asumió en soledad la dirección del partido y, tras finalizar el juego, aclaró los rumores que vinculaban a Mondragón con la dirección técnica del club: "Yo con Faryd tengo una muy buena relación, pero en ningún momento hablamos de que venía a Millonarios en un cuerpo técnico", afirmó Gamero.

¿Quién sería el nuevo asistente técnico de Millonarios?

En las últimas horas, surgió un nuevo nombre para ocupar el cargo que está vacante al lado de Alberto Gamero, y que, a diferencia de la opción de Faryd Mondragón, tendría una muy buena aceptación por parte de la hinchada azul. El nombre que salió a la luz es el de Mayer Candelo, ídolo del club que ya sabe lo que es ser campeón en Colombia con Millonarios.

Gabriel Meluk, reconocido periodista deportivo, escribió en su cuenta de X que el nombre elegido era el de Candelo. "No pregunten más: Mayer Candelo es el asistente técnico de Gamero en Millonarios. Ya lo saben", fueron las palabras exactas del periodista.

En entrevista con Win Sports, este martes 8 de septiembre, Alberto Gamero confirmó que ya la persona que quería que lo acompañara le había dado el sí para asumir la responsabilidad y que cuando esté en el club, se hará el anuncio oficial.

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Palmarés de Mayer Candelo como jugador de Millonarios

Mayer Candelo, de 49 años, logró alzar dos títulos oficiales con el club de sus amores, como lo ha manifestado en varias ocasiones: la Copa Colombia 2011 y el torneo Finalización 2012 siendo figura y capitán, logrando acabar con una racha de 24 años sin títulos por parte del club bogotano.