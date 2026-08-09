Mánager de la banda de Yeison Jiménez alertó sobre la compleja situación digital que atraviesa el grupo

Rafael Muñoz, actual mánager de la Banda del Aventurero, ha encendido las alarmas entre la comunidad de fanáticos al dar a conocer detalles de la compleja situación que han atravesado al sufrir hackeos constantes en sus redes sociales.

Dicha situación ha afectado, de manera significativa, en el desarrollo del popular reality con el que se ha buscado la nueva voz principal de la banda para seguir interpretando el repertorio musical de Yeison Jiménez.

Ante la incertidumbre por conocer al ganador del concurso, Muñoz rompió el silencio al hacer un llamado para dar con aquellas personas que habrían interferido en el canal oficial en el que se estaban compartiendo todos los capítulos de esta búsqueda.

¿Cuándo se conocerá al ganador del reality de Yeison Jiménez?

Según el empresario, el canal de YouTube fue cancelado por, al parecer, personas “maliciosas” dedicadas a estas labores. Allí los fanáticos encontraron los primeros capítulos del concurso que vio pasar a decenas de artistas, quienes expusieron su talento con el objetivo de convertirse en la nueva voz de la agrupación.

“Nuestro canal de YouTube fue cancelado por Google. Hay gente malintencionada, hay gente que nos ha querido, a través de ataques cibernéticos, lograr que nos cancelen nuestras plataformas digitales y redes sociales para robarlas o simplemente hacer el daño”, aseguró el hombre.

Sin embargo, ante las complicaciones presentadas y la falta de soluciones por parte de la plataforma digital, Muñoz invitó a todos los seguidores de Yeison Jiménez a suscribirse al nuevo canal ya habilitado. Allí se compartirá el último capítulo en donde se dará a conocer el nombre del nuevo cantante que será la voz principal de la Banda del Aventurero.

“Los invito hoy a que en este nuevo canal conozcan el último capítulo en donde van a saber el ganador de este gran reality. Allí los invito para que vayan, nos sigan en este canal y conozcan quién fue el ganador. Vamos a tener una diversidad de sorpresas, lanzamientos y muchas cosas a través del legado que nos dejó Yeison Jiménez”, finalizó.

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Hija de Yeison Jiménez salió en defensa de la relación de sus padres

Por otro lado, Camila Jiménez, hija mayor de Yeison Jiménez, rompió el silencio en redes sociales tras defender la relación sentimental de sus padres ante una ola de especulaciones que crecieron en internet.

La joven no solo exaltó el amor entre ambos, sino el proceso después del fallecimiento del artista.

“Después de perder a mi papá, entendí aún más el verdadero significado de amar a alguien hasta el final. Ella me enseñó que el amor verdadero no siempre necesita palabras. A veces simplemente se queda, acompaña y nunca deja de amar”, finalizó.