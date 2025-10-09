CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 10 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
08:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Asesinaron al activista estadounidense Charlie Kirk, mientras participaba en un evento público en la Universidad de Utah.
  • Nueva asonada en Putumayo mientras el Ejército destruía maquinaria amarilla utilizada para la minería ilegal. Los uniformados dispararon de manera disuasiva, dejando un civil herido.
  • En Valle hay conmoción por el asesinato del secretario de Gobierno de Pradera. Un video de seguridad ayudó a identificar al responsable.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 10 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 10 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 9 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

¿Quiénes habrían estado detrás del intento de asonada en Putumayo? Esto se sabe

Mientras tropas del Ejército realizaban labores contra la minería ilegal, fueron increpados por civiles presuntamente influenciados por un grupo armado.

Selección de Venezuela

Venezuela despidió a su técnico tras la goleada de la Selección Colombia que los dejó sin Mundial

La Federación Venezolana de Fútbol confirma la salida del técnico después de no cumplir los objetivos en las eliminatorias mundialistas.

Colpensiones

Colpensiones da aviso a quienes heredan una pensión en Colombia: este es el monto que recibirán

Miss Universe Colombia

La representante de Amazonas en Miss Universe Colombia reveló cómo fue el trato de los jurados

Donald Trump

¿Quién era Charlie Kirk, activista conservador afín a Trump que fue asesinado en Utah?