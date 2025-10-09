Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 10 de septiembre de 2025
septiembre 10 de 2025
- Asesinaron al activista estadounidense Charlie Kirk, mientras participaba en un evento público en la Universidad de Utah.
- Nueva asonada en Putumayo mientras el Ejército destruía maquinaria amarilla utilizada para la minería ilegal. Los uniformados dispararon de manera disuasiva, dejando un civil herido.
- En Valle hay conmoción por el asesinato del secretario de Gobierno de Pradera. Un video de seguridad ayudó a identificar al responsable.