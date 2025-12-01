CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 12 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
09:32 p. m.
  • Enviaron a la cárcel a Juan Carlos Suárez, señalado como uno de los asesinos de Jaime Esteban Moreno, en la noche de Halloween.
  • Deberán responder ante la justicia quienes causaron la muerte de un conductor que minutos antes había arrollado a un grupo de motociclistas y huyó.
  • Acompañamos a la comunidad que despide con dolor a Karol, la niña de 15 años arrollada por un taxista borracho. Las oraciones están con su hermanito de 7 años que sigue en estado crítico.
