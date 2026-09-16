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Así se prepararon los asistentes al Festival Cordillera: JBL reveló cómo escuchan, descubren y viven la música

Los asistentes al Festival Cordillera revelaron sus hábitos musicales, cómo el estado de ánimo manda al elegir música y en qué dispositivos prefieren escucharla.

Así se prepararon los asistentes al Festival Cordillera: JBL reveló cómo escuchan, descubren y viven la música
Foto: JBL

Noticias RCN

septiembre 16 de 2026
07:32 p. m.
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La preparación para un festival de música comienza mucho antes de llegar al escenario. Según una encuesta realizada por JBL durante Festival Cordillera en Bogotá, el 89,8% de los asistentes escucha a sus artistas favoritos antes del evento: 45,1% lo hace a todo volumen en un parlante y 44,7% mientras recorre la ciudad con audífonos.

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JBL participó por primera vez en un festival musical latinoamericano coincidiendo con su 80 aniversario, creando una experiencia interactiva que incluyó una pared de 70 parlantes JBL PartyBox con tecnología Auracast™ y una consola de DJ donde los asistentes podían crear mezclas con ritmos de las últimas ocho décadas. Más de 3.000 personas pasaron por la activación durante los dos días del festival.

"Llegar por primera vez a Festival Cordillera en el aniversario de nuestros 80 años tenía que ir más allá de estar presentes. Queríamos crear una experiencia donde las personas pudieran escuchar, crear y compartir música, porque esa relación con el sonido ha estado en el centro de JBL desde el comienzo", aseguró Anderson Oliveira, Marketing Director de HARMAN para Sudamérica.

La nostalgia musical de los asistentes a Cordillera

La encuesta reveló que la nostalgia musical tiene una década favorita: el 41% de los participantes elegiría los años 80 si pudiera revivir una época de la música latinoamericana por una noche, seguido por un 33,2% que escogería los 90 y un 19,3% que volvería a los 2000.

Así se prepararon los asistentes al Festival Cordillera: JBL reveló cómo escuchan, descubren y viven la música
Foto: JBL

El estado de ánimo es el factor determinante al momento de elegir qué escuchar. El 47,5% señaló que el mood es lo que más pesa en esa decisión, por encima del ritmo con un 28,3%, el artista con un 11% y la letra con 9%.

Para descubrir música nueva, los festivales fueron la opción más mencionada, con 25,4%, prácticamente empatados con las playlists, elegidas por el 25%. Las recomendaciones de plataformas aparecen después, con 16,8%.

En cuanto a dispositivos de escucha en la rutina diaria, los audífonos ocuparon el primer lugar con 48,8%, seguidos por los parlantes en casa con 31,6%. El automóvil aparece en tercer lugar con 9%.

"Cordillera nos permitió acercarnos y entender cómo las generaciones Latinas están viviendo la música hoy", agregó Oliveira.

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El Festival Cordillera marcó el punto de partida de una nueva etapa para JBL en América Latina. La marca anunció que continuará llevando su sonido a otros festivales de música latina, creando nuevos espacios para conectar con las audiencias alrededor de la música, buscando seguir siendo parte de la forma en que las nuevas generaciones escuchan, descubren y viven la experiencia musical.

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