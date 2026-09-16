Matrículas de vehículos nuevos en Colombia 2026: Retos para el seguro automotor

El mercado automotor colombiano registra una fuerte aceleración, con un crecimiento del 42,1% en las matrículas de vehículos nuevos entre enero y agosto de 2026, periodo en el que se registraron 213.377 unidades frente al mismo lapso del año anterior. Sin embargo, este dinamismo plantea retos significativos para la conversión de dichos vehículos en pólizas de seguro automotor.

Según María Antonieta Reyes Vera, presidente de Quálitas Colombia, el aumento en la base potencial de clientes no se traduce de manera automática en más pólizas. La conversión de estos activos en contratos de seguros depende de variables críticas como los canales de distribución, el perfil del propietario, el tipo de vehículo y, especialmente, las condiciones de financiación.

A pesar de que el crédito impulsa la protección patrimonial tanto para los compradores como para las entidades financieras, el acceso sigue condicionado por los costos del mercado: para julio de 2026, la Superintendencia Financiera certificó un interés bancario corriente de 19,19% efectivo anual para créditos de consumo y ordinario.

Ante este panorama, las aseguradoras tienen el desafío de diseñar productos más flexibles, segmentados y con una percepción clara de valor.

Nuevas tecnologías y transformación del riesgo

El perfil de los vehículos matriculados también está cambiando drásticamente:

Vehículos comerciales de pasajeros: Crecieron un 52% en agosto de 2026 en comparación con el mismo mes del año previo, lo que exige proteger la continuidad de actividades económicas de empresas y flotas.

SUV y vans: Los utilitarios deportivos aumentaron un 48,3% y las vans un 30,2%.

Electrificación: Entre enero y agosto de 2026, los vehículos eléctricos se dispararon un 222,5% (33.889 unidades), mientras que los híbridos crecieron un 61% (63.210 unidades). En conjunto, ambas tecnologías representaron el 50,6% de las matrículas nuevas en agosto.

Este giro hacia tecnologías limpias obliga a las aseguradoras a transformar la evaluación de riesgos, considerando las particularidades técnicas de baterías, sistemas electrónicos y procesos especializados de reparación.

El consumidor actual prioriza la relación costo-beneficio, exigiendo mayor velocidad de atención, facilidad en el reporte de siniestros y un respaldo sólido durante todo el proceso.

Para los próximos años, el sector asegurador deberá enfocar sus esfuerzos en la penetración de seguros voluntarios, la protección para flotas productivas, el desarrollo de productos específicos para híbridos y eléctricos, y modelos personalizados basados en el uso y comportamiento del conductor, migrando de asegurar un simple vehículo a proteger la movilidad integral del cliente.