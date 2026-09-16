Localidades con mayores índices de desaparición de menores en Bogotá: 86% se encontraban entre los 12 y 17 años

Pese al hallazgo sin vida de una menor de nueve años que fue vista, por última vez, en Mosquera, y el de Alana Sofía Castañeda que, al parecer, se encuentra en buen estado, son varios los niños que aún se encuentran desaparecidos en Bogotá.

Desde el Concejo de la ciudad, la cabildante María Clara Name advirtió que, solo en el primer semestre de 2026, se reportaron 538 menores de edad desaparecidos.

De ellos, 201 fueron encontrados, uno sin vida, y de los otros 337 no se volvió a tener noticia. Lo que genera una alerta entre los padres de familia y las autoridades.

Casi un 90% de los casos son de menores entre los 12 y los 17 años:

En palabras de la cabildante Name, “la situación nos genera especial preocupación por los reportes de desaparición de adolescentes entre los 12 y 17 años”.

Y es que, según cifras expuestas ante el Concejo, 86% de los casos de desaparición de menores de edad; es decir, 462, corresponden a niños, niñas y adolescentes en este rango de edad.

Además, reveló que “362”, del total, “corresponden a niñas y adolescentes mujeres, equivalentes al 67 %, mientras que 176 corresponden a niños y adolescentes hombres, equivalentes al 33 %”.

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Localidades con mayores índices de desaparición de menores:

De acuerdo con el informe de Name, las localidades que más casos de desaparición de menores registraron en este mismo periodo son: Ciudad Bolívar, con 67 reportes; Kennedy, con 59; Bosa, con 58, y Suba, con 37.

La cabildante insiste en que “cada caso debe ser investigado de manera integral y que, cuando existan elementos que lo justifiquen, las autoridades deben considerar las diferentes hipótesis investigativas frente a posibles situaciones de trata de personas, explotación, reclutamiento u otras vulneraciones de derechos, siempre con rigor”. En 2025, fueron 814 los reportes de menores desaparecidos en la ciudad.