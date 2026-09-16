Dayro Moreno celebró su cumpleaños 41 con un golazo de taco: VIDEO

Este 16 de septiembre, Dayro Moreno está celebrando su cumpleaños número 41, una cifra en la que muchos de sus colegas ya llevan varios años retirados, pero él sigue compitiendo a máximo nivel y logró celebrar con un nuevo golazo vistiendo la camiseta de Once Caldas.

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El goleador tuvo actividad en la fecha 7 de la Liga BetPlay donde Once Caldas recibió a Deportes Tolima en el estadio Palogrande de Manizales. Allí marcó un auténtico golazo para abrir la cuenta en el marcador y sumar uno más a su extensa cuenta personal.

En video: así fue el golazo de Dayro Moreno

El tanto se dio tras una buena jugada colectiva por parte del Once. Michael Barrios recibió un balón en el área tras un cambio de frente, dio un toque corto hacia atrás para la llegada de Juan David Cuesta, quien mandó un centro rasante perfecto para Dayro.

El cumpleañero estaba bien perfilado y podía simplemente empujar el balón. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para hacer un golazo en un día especial y terminó haciendo un taco en el área chica que dejó sin opciones al portero visitante.

¿Cuántos goles lleva Dayro Moreno?

Antes del partido, Dayro Moreno acumulaba 386 goles en el fútbol profesional, consolidándose como el jugador colombiano con más goles marcados en la historia.

Con este nuevo gol ante el equipo de su tierra, el Deportes Tolima, está a 13 unidades de llegar a los 400 tantos, una cifra que podría romper este mismo año si logra encadenar una buena racha como las de sus mejores épocas.