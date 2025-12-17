"No acepto cargos": coronel Rincón negó responsabilidad en escándalo millonario por helicópteros MI-17

La investigación por presuntas irregularidades en la contratación del mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional avanzó hoy en la audiencia.

El proceso, que involucra a un coronel activo y a varios civiles, ya superó etapas clave como la legalización de capturas y ahora entra en una fase decisiva tras la audiencia de imputación de cargos.

Coronel Rincón negó responsabilidad en escándalo millonario por helicópteros MI-17

Durante la audiencia de imputación, el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte negó de manera expresa los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación del mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.

En la diligencia judicial, la fiscal del caso le formuló la pregunta de rigor para establecer su postura frente a la imputación.

En este sentido yo le pregunto en este momento señor Julián Rincón dígame de manera libre, consciente y voluntaria usted acepta los cargos que la Fiscalía le ha imputado en esta audiencia.

La respuesta del oficial fue contundente y quedó registrada en audiencia:

No, no acepto los cargos su señoría.

Con esta negativa, el proceso penal continúa por la vía ordinaria, habilitando al ente investigador para avanzar en las siguientes etapas del caso.

¿De qué se le acusa al coronel Julián Rincón?

La investigación se originó tras detectar posibles anomalías en el contrato de mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17, aeronaves de fabricación rusa utilizadas por las Fuerzas Militares.

RELACIONADO Joven confesó haber asesinado y dejado el cuerpo de su pareja en un baño en Soacha

Según la Fiscalía, el contrato tendría un valor estimado de 32 millones de dólares y habría sido direccionado de manera irregular para beneficiar a determinados contratistas, en contravía de los principios que rigen la contratación pública.

En el marco de este proceso, un juez de control de garantías legalizó previamente la captura del coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte y de dos civiles, validando el procedimiento adelantado por las autoridades. Esta decisión judicial permitió que el expediente avanzara hacia la etapa de imputación.

Además del coronel Rincón, entre los capturados figuran Hugo Alejandro Mora Tamayo, exsecretario general del Ministerio de Defensa, y Diego Alejandro Manrique, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa.

Todos quedaron formalmente vinculados al proceso judicial, señalados de participar en las presuntas irregularidades contractuales.