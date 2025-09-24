Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 24 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 24 de 2025
- Un licor ilegal causó una tragedia en Barranquilla: nueve personas fallecieron y otras ocho están muy graves, la policía trata de establecer si más personas consumieron esa tóxica bebida.
- Reportó mucha gente que el temblor de esta tarde se sintió fuerte en varias regiones del país, ¡y claro!, es que el epicentro fue en el estado de Zulia, en Venezuela.
- En entrevista con Noticias RCN y NTN24, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos respondió las duras críticas que hizo el presidente Gustavo Petro a la administración de Donald Trump.