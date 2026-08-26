Corte abre indagación contra representante Óscar Benavides por recolección de dinero para víctimas del terremoto

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el representante a la Cámara por las comunidades negras, Óscar Benavides, por presuntas irregularidades en la recolección de dinero destinado a los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto en el Chocó.

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El congresista será citado a versión libre dentro del proceso, que busca esclarecer si incurrió en los delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública.

Denuncia por manejo de recursos

El 14 de agosto, la Sala recibió una denuncia de 21 páginas presentada por el ciudadano Daniel David Martínez, en la que se advierte que las donaciones —que según Benavides superaron los 300 millones de pesos— habrían sido consignadas en una cuenta personal de una persona cercana al congresista, en lugar de una fundación o canal institucional.

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El denunciante pidió investigar posibles delitos de estafa, captación ilegal de dinero y peculado por apropiación, además de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación contra Laura Camila Vargas, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante. El caso quedó en manos del magistrado Francisco Farfán.

Representante Óscar Benavides respondió a los señalamientos

A través de su cuenta de X, Benavides rechazó los señalamientos y aseguró estar dispuesto a responder ante la justicia.

“Estoy listo a aclarar lo que sea necesario. La revisión de los hechos demostrará que todo se tramitó conforme a la ley y que la ayuda llegó a mi gente del Chocó cuando más lo necesitaba”, dijo el congresista.

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El representante agregó que seguirá trabajando “con la frente en alto” y que días antes ya había informado sobre el acompañamiento de una veeduría ciudadana encargada de vigilar el proceso de donaciones.