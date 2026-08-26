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Este país prohibirá conducir moto en chancletas: multas comenzarán desde octubre

España prohibirá conducir motocicleta en chancletas y exigirá calzado cerrado. La nueva norma contempla multas de 200 euros y regirá desde octubre.

Este país prohibirá conducir moto en chancletas: multas comenzarán desde octubre
Foto: IA

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
07:32 p. m.
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Conducir motocicleta utilizando chancletas dejará de estar permitido en España. Una actualización del Reglamento General de Circulación establece nuevas obligaciones para los motociclistas, entre ellas utilizar calzado cerrado en todo tipo de vías, una medida que busca reducir riesgos y aumentar la protección de quienes se movilizan en estos vehículos.

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La modificación fue aprobada por el Ministerio del Interior y comenzará a aplicarse el 1 de octubre de 2026. La reforma también incorpora cambios para ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal.

España prohíbe conducir motocicleta utilizando chancletas

Una de las novedades que más llama la atención está dirigida a conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores. Con la entrada en vigor de la norma, tendrán que utilizar calzado cerrado independientemente del tipo de vía por la que circulen.

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Esto significa que conducir una motocicleta con chancletas o sandalias abiertas podrá generar una sanción. El incumplimiento será considerado una infracción grave y contempla una multa de 200 euros.

Además, los motociclistas tendrán que utilizar guantes de protección cuando circulen por vías interurbanas, mientras que el casco deberá estar homologado y no simplemente certificado.

La situación es diferente para quienes conducen automóviles. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha explicado que las chancletas no están prohibidas expresamente para estos conductores. Sin embargo, un agente podría sancionar si considera que el calzado dificulta los movimientos o impide controlar correctamente el vehículo.

¿Qué otras normas cambiarán para los conductores en España?

La actualización contempla nuevas reglas para otros actores viales. Los usuarios de vehículos de movilidad personal tendrán una edad mínima de 15 años y deberán utilizar casco de protección, además de chaleco reflectante durante la noche o cuando exista poca visibilidad.

Los denominados "riders" que trabajen desplazándose en bicicleta, ciclomotor, motocicleta o vehículos de movilidad personal también tendrán que utilizar casco y chaleco reflectante.

La reforma incluye además cambios para situaciones de nieve, carriles de emergencia y circulación urbana.

Según las autoridades españolas, estas modificaciones responden a una nueva visión de la movilidad, enfocada principalmente en proteger a las personas y a los usuarios más vulnerables de las vías.

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