CANAL RCN
Internacional

Un aire habría provocado el incendio que mató a 14 bebés recién nacidos en un hospital de Pakistán

El fuego habría sido provocado por un aire acondicionado defectuoso en el tercer piso del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas.

Un aire habría provocado el incendio que mató a 14 bebés recién nacidos en un hospital de Pakistán
Foto; AFP

AFP

agosto 26 de 2026
06:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una tragedia sacudió a Pakistán en las últimas horas tras el fallecimiento de 14 bebés en un incendio registrado en la maternidad del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS) en Islamabad.

Revelan que un terremoto provocó la tragedia por avalancha en Nepal y China: ¿Cuándo y dónde?
RELACIONADO

Revelan que un terremoto provocó la tragedia por avalancha en Nepal y China: ¿Cuándo y dónde?

Las autoridades atribuyeron el siniestro a la explosión del compresor de un aire acondicionado defectuoso ubicado en el área de ginecología.

Aunque los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar para controlar las llamas y evacuar a pacientes y personal médico, los bebés no resistieron.

VIDEO I Momentos de pánico quedaron registrados durante las inundaciones en Nepal
RELACIONADO

VIDEO I Momentos de pánico quedaron registrados durante las inundaciones en Nepal

Así fue el trágico incendio que mató a 14 bebés en Pakistán

El incendio se registró en el tercer piso del servicio de salud maternal e infantil del hospital, según informó un comunicado oficial publicado por la oficina del distrito de Islamabad:

En total murieron 14 niños en el incidente.

El primer ministro Shehbaz Sharif, solicitó una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias exactas del siniestro y las posibles responsabilidades en el mantenimiento de las instalaciones hospitalarias.

Entre las víctimas mortales se encontraban recién nacidos que se hallaban en el pabellón de ginecología al momento del incendio. Las autoridades lograron rescatar con vida a un bebé, quien fue trasladado a otra área segura del centro médico para recibir atención especializada.

Pakistán anuncia avance hacia acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio
RELACIONADO

Pakistán anuncia avance hacia acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio

Un aire acondicionado habría provocado la tragedia en hospital de Pakistán

El origen del incendio, según las primeras investigaciones, se debió a la explosión del compresor de un sistema de aire acondicionado que presentaba fallas en su funcionamiento.

Este tipo de equipos requiere mantenimiento periódico para prevenir accidentes, especialmente en áreas críticas como las unidades de maternidad donde se encuentran pacientes vulnerables.

El Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas es uno de los principales centros hospitalarios de la capital pakistaní, donde cientos de mujeres acuden diariamente para recibir atención prenatal y dar a luz.

Atentado contra un tren en Pakistán deja más de 20 muertos, la mayoría militares
RELACIONADO

Atentado contra un tren en Pakistán deja más de 20 muertos, la mayoría militares

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Luto profundo: reconocida y querida actor fue encontrada sin vida en su casa

Artistas

Figura del cine murió tras ser atropellada por un vehículo que se fugó

Meta

Meta acuerda pagar 16.700 millones de dólares y restringir redes para adolescentes en EE. UU.

Otras Noticias

Luis Fernando Muriel

¿El mejor de la Liga BetPlay 2026 II? VIDEO del GOLAZO de Muriel vs. América

El delantero abrió el marcador al minuto 2 del partido que se está jugando en Palmira.

Temblor en Colombia

Ha seguido temblando en Colombia hoy 26 de agosto de 2026: estos han sido los otros movimientos telúricos

Después del movimiento telúrico de magnitud 5.1, se han reportado al menos otros tres episodios.

Pensiones

Asofondos advierte que la reforma pensional será más costosa para jóvenes tras fallo de la Corte

Astrología

“Va a cambiar totalmente”: Mhoni Vidente generó asombro con contundente predicción

Cuidado personal

Trabajo remoto: ¿quién responde si ocurre un accidente laboral en casa?