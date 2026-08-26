Un aire habría provocado el incendio que mató a 14 bebés recién nacidos en un hospital de Pakistán

Una tragedia sacudió a Pakistán en las últimas horas tras el fallecimiento de 14 bebés en un incendio registrado en la maternidad del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS) en Islamabad.

Las autoridades atribuyeron el siniestro a la explosión del compresor de un aire acondicionado defectuoso ubicado en el área de ginecología.

Aunque los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar para controlar las llamas y evacuar a pacientes y personal médico, los bebés no resistieron.

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Así fue el trágico incendio que mató a 14 bebés en Pakistán

El incendio se registró en el tercer piso del servicio de salud maternal e infantil del hospital, según informó un comunicado oficial publicado por la oficina del distrito de Islamabad:

En total murieron 14 niños en el incidente.

El primer ministro Shehbaz Sharif, solicitó una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias exactas del siniestro y las posibles responsabilidades en el mantenimiento de las instalaciones hospitalarias.

Entre las víctimas mortales se encontraban recién nacidos que se hallaban en el pabellón de ginecología al momento del incendio. Las autoridades lograron rescatar con vida a un bebé, quien fue trasladado a otra área segura del centro médico para recibir atención especializada.

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Un aire acondicionado habría provocado la tragedia en hospital de Pakistán

El origen del incendio, según las primeras investigaciones, se debió a la explosión del compresor de un sistema de aire acondicionado que presentaba fallas en su funcionamiento.

Este tipo de equipos requiere mantenimiento periódico para prevenir accidentes, especialmente en áreas críticas como las unidades de maternidad donde se encuentran pacientes vulnerables.

El Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas es uno de los principales centros hospitalarios de la capital pakistaní, donde cientos de mujeres acuden diariamente para recibir atención prenatal y dar a luz.