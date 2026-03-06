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Así reaccionó Claudia López a la decisión de su fórmula vicepresidencial de apoyar a De La Espriella

La excandidata presidencial se pronunció tras el anuncio de Leonardo Huerta de unirse a la campaña del abogado cordobés.

Claudia López y Leonardo Huerta
FOTO: Claudia López

Noticias RCN

junio 03 de 2026
08:10 p. m.
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Claudia López anunció oficialmente su postura sobre la segunda vuelta presidencial, dejando claro que nunca votaría por Abelardo De La Espriella, usando varios calificativos despectivos para el candidato presidencial que sacó más de 10 millones de votos el pasado 31 de mayo.

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"Es un peligro para la democracia", aseguró, indicando que haría control político estricto en un eventual gobierno. Esta postura se da horas después de que Leonardo Huerta, quien la acompañó como fórmula vicepresidencial, anunciara su respaldo al 'Tigre'.

¿Qué dijo Claudia López por la decisión de Leonardo Huerta?

Huerta señaló que tras consultar la decisión con su equipo de campaña y diferentes asesores, tomó la decisión de apoyar la candidatura de De La Espriella. "Queremos dejar en claro algo: esto no es un cheque en blanco. Seguiremos defendiendo los derechos humanos".

Cabe recordar que Huerta sacó 28.000 votos en la consulta presidencial del pasado 8 de marzo, mientras que como fórmula vicepresidencial de López llegaron a poco más de 200.000 votos. Ahora, separó caminos con la exalcaldesa de Bogotá.

La exsenadora señaló que respeta la decisión de Huerta, pero como es bien sabido por la opinión pública, no la comparte. "Cree que desde esa orilla se puede corregir la situación del país. Como Leonardo habrá cientos de miles de personas".

Acordamos que quedábamos en amistad y gratitud mutua, pero también en libertad de tomar una decisión de cara a la segunda vuelta. Leonardo y el país saben que respeto esa decisión, pero no la comparto.

¿Claudia López se une a la campaña de Iván Cepeda?

Claudia López aseguró que su postura frente a De La Espriella no quiere decir automáticamente que va a apoyar al candidato Iván Cepeda y al Pacto Histórico, pese a que ya mostró su apoyo en las elecciones de 2018 y 2022.

"Soy progresista, pero no es mi partido", comentó, invitando a Cepeda a cambiar la estrategia de campaña para no permitir que el abogado que ganó la primera vuelta llegue al poder. "No tengo ningún afán".

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