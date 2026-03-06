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María Elvira Salazar y Marco Rubio advierten sanciones de EE. UU. por fraude en elecciones de Colombia

La legisladora reiteró que Estados Unidos no dudará en confiscar bienes en Norteamérica de quienes intenten interferir en el proceso electoral.

Noticias RCN

junio 03 de 2026
08:02 p. m.
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El gobierno de los Estados Unidos lanzó un mensaje contundente frente a la segunda vuelta presidencial en Colombia. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró en el Congreso norteamericano que Washington hará “todo lo que esté en su mano” para garantizar que los comicios sean libres y transparentes.

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La declaración se produjo en respuesta a una interpelación de la congresista María Elvira Salazar, quien advirtió sobre denuncias de compra de votos en la región Caribe.

Rubio subrayó que su país se mantendrá firme en la defensa de la democracia colombiana y que cualquier intento de fraude será enfrentado con medidas severas. “Vamos a ser muy contundentes para garantizar que haya unas elecciones libres y justas en Colombia”, afirmó.

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Advertencia sobre sanciones a quienes compren votos

Durante la sesión parlamentaria, Salazar pidió al secretario de Estado enviar un mensaje claro a los colombianos: quienes participen en la compra de votos podrían ser sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esto implicaría la cancelación de visas y la inclusión en la llamada “lista negra” de Washington.

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En entrevista con Noticias RCN, la legisladora reiteró que Estados Unidos no dudará en confiscar bienes en Norteamérica de quienes intenten interferir en el proceso electoral. “Es un mensaje muy claro para todo aquel en Colombia que esté participando de un fraude masivo: no lo hagan, porque Estados Unidos los va a sancionar”, enfatizó.

Mensaje directo a los actores políticos

Salazar recordó que la administración estadounidense ya ha aplicado medidas similares contra regímenes considerados antidemocráticos, como el de Nicolás Maduro en Venezuela. “Cuando se trata de preservar la democracia, esta administración no está jugando”, dijo, al tiempo que advirtió que las sanciones podrían extenderse a familiares de los implicados.

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El llamado de Washington se produce en un ambiente electoral marcado por denuncias de irregularidades y tensiones políticas internas. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro continúa bajo sanciones de Estados Unidos, lo que refuerza la presión internacional sobre el proceso democrático colombiano.

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