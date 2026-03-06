¿Se acabó la amistad?: Melissa Gate reveló si todavía sostiene su vínculo con Emiro Navarro

Melissa Gate se ha convertido en una de las creadoras de contenido más reconocidas de los últimos meses en el país a raíz de su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia y algunas de las disputas más virales en medio de redes.

Su amistad con el creador de contenido Emiro Navarro, quien compartió junto a ella en el exitoso reality del Canal RCN, ha sido una de las más reconocidas ya que ambos famosos han tenido participación en otros formatos que ya son sensación en redes sociales.

¿Se acabó la amistad entre Melissa Gate y Emiro Navarro?

En los días más recientes, han circulado rumores en redes sociales en donde internautas hablan sobre una presunta finalización en la amistad entre Melissa y Emiro, quienes se vieron bastantes cercanos en el año 2025 por compartir en la casa más famosa del país.

Pese a que ambos han participado en otros espacios como grabación de videos musicales y demás contenidos, en los meses más recientes se han visto alejados. Ante los rumores, la mujer rompió el silencio y manifestó las razones por las que ya no se encuentra cercana al hombre.

“El hecho de que últimamente con Emiro, primero es porque estoy en otro país y segundo (...) yo no necesito invadir el espacio de una persona para que sigamos siendo amigos. Yo creo que siempre que Emiro me necesite yo siempre voy a estar ahí”, manifestó.

Así mismo, Gate añadió que no se considera como una persona presente en sus amistades ya que es una “persona solitaria” que se enfoca principalmente en sus proyectos y labores.

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Melissa Gate rompe en llanto y preocupa a sus seguidores

Por otro lado, la creadora de contenido sorprendió recientemente a sus fanáticos al manifestar su inconformidad con algunas de las reacciones por parte de su equipo de trabajo ante sus opiniones sobre diferentes temas coyunturales.

Según la mujer, ha generado problemas gracias a sus declaraciones por lo que se ha llevado regaños por parte de sus manejadores, socios, entre otros. Por esto, rompió en llanto al dar a conocer su sentimiento de frustración ante lo ocurrido.