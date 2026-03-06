CANAL RCN
Deportes

Los antecedentes que mantienen viva la ilusión de Atlético Nacional

El historial que alimenta la esperanza de Atlético Nacional para remontar finales.

Atlético Nacional va por la remontada.
Foto: Atlético Nacional

Noticias RCN

junio 03 de 2026
07:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional llega a la final de vuelta de la Liga BetPlay-I con la obligación de revertir un 3-0 frente a Junior de Barranquilla. La diferencia parece enorme, pero hay un antecedente que vuelve a aparecer en cada conversación entre los hinchas verdolagas: la inolvidable definición de 2004, cuando el equipo paisa estuvo a punto de protagonizar una de las mayores remontadas en la historia del fútbol colombiano.

¿Por qué la final de 2004 vuelve a ilusionar a Nacional?

La coincidencia no pasa desapercibida. Hace más de dos décadas, Nacional también llegó a una final contra Junior después de perder 3-0 el partido de ida.

Edwin Cardona reaccionó a la goleada de Junior en la final de ida
RELACIONADO

Edwin Cardona reaccionó a la goleada de Junior en la final de ida

Aquella noche en Medellín parecía imposible cambiar el destino de la serie. Sin embargo, el equipo antioqueño transformó el Atanasio Girardot en un escenario de presión constante y consiguió una reacción que todavía permanece en la memoria de los aficionados.

El conjunto verdolaga logró marcar cinco goles y estuvo a minutos de completar una remontada que parecía impensada. Aunque el título terminó escapándose en la definición desde el punto penal, aquella actuación quedó instalada como una demostración de carácter y rebeldía deportiva.

Nacional vs. Junior: ¿cuándo será la final de vuelta en el Atanasio Girardot?
RELACIONADO

Nacional vs. Junior: ¿cuándo será la final de vuelta en el Atanasio Girardot?

Hoy, con un marcador idéntico en contra, ese recuerdo vuelve a alimentar la ilusión de una afición que se niega a dar la final por perdida.

¿Qué otros antecedentes respaldan la esperanza verdolaga?

Más allá de la serie de 2004, Nacional ha construido una reputación especial cuando debe reaccionar en escenarios adversos.

Uno de los ejemplos más recordados ocurrió en la final del Apertura 2017 frente a Deportivo Cali. Tras caer 2-0 en Palmaseca, el equipo regresó a Medellín y respondió con una contundente victoria 5-1 para quedarse con el campeonato.

Algo similar ocurrió en 2023 durante la Copa BetPlay. Luego de perder ante Deportivo Pereira en el primer encuentro de la serie, los verdolagas encontraron la forma de recuperarse en casa y avanzaron de ronda gracias a una actuación marcada por la intensidad y el respaldo de su público.

Estos antecedentes no garantizan una remontada, pero sí explican por qué el optimismo sigue presente entre los seguidores del club.

¿Puede Nacional repetir una noche histórica ante Junior?

La respuesta dependerá de varios factores. Nacional necesita mejorar defensivamente, recuperar la contundencia ofensiva y evitar los errores que le costaron caro en Barranquilla.

También necesitará que el Atanasio Girardot vuelva a convertirse en ese escenario donde históricamente el equipo ha encontrado energía adicional en los momentos más complejos.

Polémicas arbitrales en la final de ida de la Liga BetPlay: Junior vapuleó a Nacional
RELACIONADO

Polémicas arbitrales en la final de ida de la Liga BetPlay: Junior vapuleó a Nacional

El reto es enorme. Las estadísticas favorecen claramente a Junior y pocas veces una diferencia de tres goles ha sido revertida en una final del fútbol colombiano. Sin embargo, la historia del Verdolaga demuestra que sus capítulos más recordados nacieron precisamente cuando parecía no tener margen de reacción.

El lunes 8 de junio no solo estará en juego una estrella. También la posibilidad de añadir una nueva página a la larga colección de remontadas que han marcado la identidad de Atlético Nacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

¡Alerta en el Mundial 2026! Cancelan partido de un rival de Colombia por brote de ébola

Radamel Falcao García

Falcao reveló las tres selecciones candidatas para ganar el Mundial 2026

Edwin Cardona

Edwin Cardona reaccionó a la goleada de Junior en la final de ida

Otras Noticias

Asesinatos en Colombia

Habló dueña del negocio donde operaron a Yulixa Toloza: contradictoria versión

María Fernanda Delgado rompió el silencio tras ser capturada por las autoridades en Venezuela y entregó su versión de los hechos.

Redes sociales

Ana Karina Soto rompió el silencio y habló sobre su video, la despedida con su madre y los retos de la fama

La famosa presentadora rompió el silencio en el podcast ‘Se Siente Bien’ con el periodista Felipe Peña.

Comercio

Dieron a conocer el listado de vehículos más vendidos en el mes de mayo: mire el ranking

Venezuela

Delcy Rodríguez deja Venezuela por viaje a India: ¿Quién queda como presidente?

Información Institucional

El colombiano que toma las riendas de AstraZeneca en la región