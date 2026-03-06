Los antecedentes que mantienen viva la ilusión de Atlético Nacional

Atlético Nacional llega a la final de vuelta de la Liga BetPlay-I con la obligación de revertir un 3-0 frente a Junior de Barranquilla. La diferencia parece enorme, pero hay un antecedente que vuelve a aparecer en cada conversación entre los hinchas verdolagas: la inolvidable definición de 2004, cuando el equipo paisa estuvo a punto de protagonizar una de las mayores remontadas en la historia del fútbol colombiano.

¿Por qué la final de 2004 vuelve a ilusionar a Nacional?

La coincidencia no pasa desapercibida. Hace más de dos décadas, Nacional también llegó a una final contra Junior después de perder 3-0 el partido de ida.

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Aquella noche en Medellín parecía imposible cambiar el destino de la serie. Sin embargo, el equipo antioqueño transformó el Atanasio Girardot en un escenario de presión constante y consiguió una reacción que todavía permanece en la memoria de los aficionados.

El conjunto verdolaga logró marcar cinco goles y estuvo a minutos de completar una remontada que parecía impensada. Aunque el título terminó escapándose en la definición desde el punto penal, aquella actuación quedó instalada como una demostración de carácter y rebeldía deportiva.

Hoy, con un marcador idéntico en contra, ese recuerdo vuelve a alimentar la ilusión de una afición que se niega a dar la final por perdida.

¿Qué otros antecedentes respaldan la esperanza verdolaga?

Más allá de la serie de 2004, Nacional ha construido una reputación especial cuando debe reaccionar en escenarios adversos.

Uno de los ejemplos más recordados ocurrió en la final del Apertura 2017 frente a Deportivo Cali. Tras caer 2-0 en Palmaseca, el equipo regresó a Medellín y respondió con una contundente victoria 5-1 para quedarse con el campeonato.

Algo similar ocurrió en 2023 durante la Copa BetPlay. Luego de perder ante Deportivo Pereira en el primer encuentro de la serie, los verdolagas encontraron la forma de recuperarse en casa y avanzaron de ronda gracias a una actuación marcada por la intensidad y el respaldo de su público.

Estos antecedentes no garantizan una remontada, pero sí explican por qué el optimismo sigue presente entre los seguidores del club.

¿Puede Nacional repetir una noche histórica ante Junior?

La respuesta dependerá de varios factores. Nacional necesita mejorar defensivamente, recuperar la contundencia ofensiva y evitar los errores que le costaron caro en Barranquilla.

También necesitará que el Atanasio Girardot vuelva a convertirse en ese escenario donde históricamente el equipo ha encontrado energía adicional en los momentos más complejos.

El reto es enorme. Las estadísticas favorecen claramente a Junior y pocas veces una diferencia de tres goles ha sido revertida en una final del fútbol colombiano. Sin embargo, la historia del Verdolaga demuestra que sus capítulos más recordados nacieron precisamente cuando parecía no tener margen de reacción.

El lunes 8 de junio no solo estará en juego una estrella. También la posibilidad de añadir una nueva página a la larga colección de remontadas que han marcado la identidad de Atlético Nacional.