Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 3 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 03 de 2025
08:30 p. m.
- La elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, una de las elecciones más decisivas por la composición del alto tribunal. Desde el congreso han calificado esta jornada como un triunfo de la oposición.
- La elección de Camargo ya generó el primer remezón en el Gobierno Nacional. Pues pidieron la renuncia a tres ministros.
- Con el alza en el precio de la gasolina, que contempla la reforma tributaria, uno de los sectores que más se afectaría, es el de los motociclistas.