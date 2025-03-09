CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 3 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
08:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • La elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, una de las elecciones más decisivas por la composición del alto tribunal. Desde el congreso han calificado esta jornada como un triunfo de la oposición.
  • La elección de Camargo ya generó el primer remezón en el Gobierno Nacional. Pues pidieron la renuncia a tres ministros.
  • Con el alza en el precio de la gasolina, que contempla la reforma tributaria, uno de los sectores que más se afectaría, es el de los motociclistas.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 3 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 3 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 2 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Mundial de fútbol 2026: fechas para comprar boletas y precios de las entradas

La FIFA anunció las fechas y rango de precios para el Mundial de Fútbol 2026

Educación

El nuevo examen que presentarán los estudiantes en Colombia: así será “Quiero Ser, Quiero Saber”

Más de un millón de estudiantes en Colombia deberán presentar el nuevo examen “Quiero Ser, Quiero Saber”, aplicado tres veces al año por el Ministerio de Educación.

Enfermedades

Bacterias de la boca podrían estar detrás de ataques cardíacos, revela nuevo estudio

Fiscalía General de la Nación

A la cárcel hombre que ingresó a una vivienda para asesinar a una mujer en Valle del Cauca

Viral

Feid emociona a sus fans al lanzar su propio Funko: ¿dónde conseguirlo?