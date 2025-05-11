CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 5 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
08:51 p. m.
  • La imagen del joven Jaime Esteban Moreno cuando salía de la discoteca es clave porque para la Fiscalía comprueba que no había una pelea con los agresores que lo mataron.
  • Juan Carlos Suárez no aceptó cargos. La Fiscalía solicitó una pena de hasta 50 años de cárcel y además pedirá al juez medida de aseguramiento. Mientras tanto, sigue la búsqueda de Ricardo González.
  • La Dian podría embargar a la refinería de Cartagena. Exige un pago retroactivo de IVA de más de un billón de pesos, de ejecutarse, la costa se quedaría sin combustible y más de 2. 300 trabajadores en riesgo.
  • Compleja situación en Vélez, Santander, por un gigantesco deslizamiento que se llevó la vía. Hay familias que, además de estar incomunicadas, perdieron sus viviendas.
  • Noticias RCN conoció el paso a paso cómo la Dijin de la Policía capturó al polémico contratista Emilio Tapia, protagonista de escándalos de corrupción.
