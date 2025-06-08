Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 6 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 06 de 2025
08:42 p. m.
- Uribe rompe el silencio: “Ya estoy cumpliendo la prisión domiciliaria con identificación de preso”
- Katherine Tapia: de patrullar las calles a ser figura de una Copa América
- Caso Miguel Uribe | Fecha en la que sería condenado alias Tianz, el menor que se declaró culpable
- Tiroteo en base militar de Georgia, Estados Unidos, deja cinco soldados heridos