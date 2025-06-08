CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 6 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 06 de 2025
08:42 p. m.
  • Uribe rompe el silencio: “Ya estoy cumpliendo la prisión domiciliaria con identificación de preso”
  • Katherine Tapia: de patrullar las calles a ser figura de una Copa América
  • Caso Miguel Uribe | Fecha en la que sería condenado alias Tianz, el menor que se declaró culpable
  • Tiroteo en base militar de Georgia, Estados Unidos, deja cinco soldados heridos
Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 6 de agosto de 2025

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 6 de agosto.

Bogotá

¡Con fecha exacta! Nuevo estadio de Bogotá, cuándo iniciará y cuándo lo entregarán

¿Cuándo iniciarán a construir el nuevo estadio de Bogotá y cuándo lo entregarán? El alcalde Galán lo reveló.

Alimentos

Alimentos mínimamente procesados estarían relacionados con la pérdida de peso

Selección Colombia Femenina

Katherine Tapia: de patrullar las calles a ser figura de una Copa América

Estados Unidos

Tiroteo en base militar de Georgia, Estados Unidos, deja cinco soldados heridos