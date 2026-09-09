Nu estrena opción para retirar dinero en supermercados: podrá sacar hasta $700.000

Los clientes de Nu Colombia tendrán una nueva alternativa para retirar dinero en efectivo sin necesidad de utilizar una tarjeta física.

Desde este 9 de septiembre, los usuarios podrán realizar la operación directamente en las cajas de las tiendas D1 por medio de un código QR generado durante el proceso.

La nueva opción amplía los puntos disponibles para acceder al efectivo, especialmente en municipios donde desplazarse hasta un cajero puede resultar menos práctico. Según las compañías, la funcionalidad estará disponible en cerca de 2.800 tiendas ubicadas en 28 departamentos y 540 municipios de Colombia.

¿Cómo retirar dinero de Nu en las tiendas D1?

El procedimiento se realiza desde el celular y requiere tener instalada la aplicación de Nu. Al llegar a la caja de una tienda habilitada, el cliente deberá informar cuánto dinero desea retirar.

Posteriormente, tendrá que ingresar a la aplicación, seleccionar “Retirar” y elegir la alternativa “En D1 con QR”. El cajero generará un código en el datáfono que deberá ser escaneado con el teléfono.

Finalmente, el usuario tendrá que revisar y autorizar la operación desde la aplicación para recibir el efectivo en la caja.

Esta modalidad elimina la necesidad de presentar una tarjeta física para completar el retiro. De acuerdo con la información entregada, el monto máximo será de $700.000 por transacción.

¿Desde cuándo se podrá retirar plata de Nu en D1?

La funcionalidad comenzará a estar disponible desde el 9 de septiembre de 2026. Nu estima que más de cinco millones de personas tendrán acceso a esta alternativa gracias a la cobertura de las tiendas en el territorio nacional.

El anuncio coincide con el quinto año de operación de Nu en Colombia. Durante ese periodo, la entidad asegura haber entregado su primera tarjeta de crédito a cerca de un millón de colombianos y atender actualmente a aproximadamente el 15 % de la población adulta del país.