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Minsalud pedirá una adición de $13,9 billones al PGN: los recursos son insuficientes para otras carteras

Los ministerios de Salud, Trabajo y Transporte alertan sobre un delicado déficit presupuestal.

Yhonay Díaz

septiembre 09 de 2026
08:46 p. m.
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El Presupuesto General de la Nación (PNG) para 2027, presentado por $634,9 billones enfrenta múltiples solicitudes de adición por diferentes entidades del Estado que advierten sobre la insuficiencia de recursos para cumplir con sus funciones.

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Las comisiones económicas del Congreso definirán el próximo lunes 14 de septiembre si aprueban, aumentan o disminuyen esta cifra.

Las finanzas del Estado son complejas. Varias carteras coinciden en que los recursos asignados resultan insuficientes para cumplir con sus responsabilidades institucionales.

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La ministra de Salud, Ana María Vesga, reconoció abiertamente ante las comisiones económicas del Congreso que "la plata no alcanza para el año entrante y para las necesidades que hay en esa cartera".

En consecuencia, solicitó una adición presupuestal de $13,9 billones destinados a inversión, aseguramiento y atención en salud, en medio de la crisis que atraviesa el sistema sanitario del país.

Este monto busca cubrir un faltante de $12 billones de pesos para la financiación del aseguramiento y la atención en salud de la población. Adicionalmente, se requieren $1,9 billones de pesos para inversión, principalmente orientados a la reconstrucción y apoyo de los hospitales públicos que resultaron afectados por el terremoto.

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CNE y otros ministerios en déficit presupuestal

El Ministerio de Trabajo también manifestó dificultades presupuestales. La ministra Natalia López, informó que su cartera presenta un déficit de $4,85 billones, recursos que en su mayoría corresponden a obligaciones con Colpensiones.

Según explicó la ministra, este faltante "obedece en su gran mayoría a las pensiones de los trabajadores de Colombia".

El Ministerio de Transporte no escapa a esta situación. La ministra Elsa Noguera alertó que le faltan al menos $5 billones para atender las necesidades de infraestructura y movilidad del país, sumándose así a las preocupaciones generalizadas sobre la suficiencia del presupuesto nacional.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) advirtió que está "desfinanciado en $900.00 millones (…) con franqueza les digo, sin esos recursos no tendremos la capacidad técnica, jurídica, administrativa, de logística" para garantizar el desarrollo de las elecciones regionales de 2027.

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