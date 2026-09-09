Minsalud pedirá una adición de $13,9 billones al PGN: los recursos son insuficientes para otras carteras

El Presupuesto General de la Nación (PNG) para 2027, presentado por $634,9 billones enfrenta múltiples solicitudes de adición por diferentes entidades del Estado que advierten sobre la insuficiencia de recursos para cumplir con sus funciones.

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Las comisiones económicas del Congreso definirán el próximo lunes 14 de septiembre si aprueban, aumentan o disminuyen esta cifra.

Las finanzas del Estado son complejas. Varias carteras coinciden en que los recursos asignados resultan insuficientes para cumplir con sus responsabilidades institucionales.

La crítica situación en las finanzas para la salud en 2027

La ministra de Salud, Ana María Vesga, reconoció abiertamente ante las comisiones económicas del Congreso que "la plata no alcanza para el año entrante y para las necesidades que hay en esa cartera".

En consecuencia, solicitó una adición presupuestal de $13,9 billones destinados a inversión, aseguramiento y atención en salud, en medio de la crisis que atraviesa el sistema sanitario del país.

Este monto busca cubrir un faltante de $12 billones de pesos para la financiación del aseguramiento y la atención en salud de la población. Adicionalmente, se requieren $1,9 billones de pesos para inversión, principalmente orientados a la reconstrucción y apoyo de los hospitales públicos que resultaron afectados por el terremoto.

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CNE y otros ministerios en déficit presupuestal

El Ministerio de Trabajo también manifestó dificultades presupuestales. La ministra Natalia López, informó que su cartera presenta un déficit de $4,85 billones, recursos que en su mayoría corresponden a obligaciones con Colpensiones.

Según explicó la ministra, este faltante "obedece en su gran mayoría a las pensiones de los trabajadores de Colombia".

El Ministerio de Transporte no escapa a esta situación. La ministra Elsa Noguera alertó que le faltan al menos $5 billones para atender las necesidades de infraestructura y movilidad del país, sumándose así a las preocupaciones generalizadas sobre la suficiencia del presupuesto nacional.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) advirtió que está "desfinanciado en $900.00 millones (…) con franqueza les digo, sin esos recursos no tendremos la capacidad técnica, jurídica, administrativa, de logística" para garantizar el desarrollo de las elecciones regionales de 2027.