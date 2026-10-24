Éxito total en el 'sold out' de Kris R en Bogotá: le dedicó canción en vivo a Karina García

El artista paisa Kris R, uno de los más escuchados durante los últimos meses según reportes de las diferentes plataformas musicales, se presentó en la capital colombiana el pasado 23 de octubre en el Movistar Arena tras lograr un sold out en su primera presentación en este prestigioso escenario.

Además de varios artistas nacionales e internacionales invitados, Kris R protagonizó un romántico momento junto a su pareja, la influencer Karina García, al dedicarle una de sus canciones en vivo mientras ella estaba presente en la tarima; la creadora de contenido, que se encuentra en estado de embarazo, hizo presencia en el concierto y desató la locura de los asistentes.

Kris R le cantó en vivo a Karina García

Uno de los momentos más emotivos de la presentación de Kris R en el Movistar Arena de Bogotá fue la aparición de Karina García, novia del cantante, en medio del show y luciendo su embarazo; "ella y yo vamos a estar juntos para siempre" dijo Kris R antes de interpretar la canción '4Life', que fue inspirada en su relación; durante la canción, se los ve dándose un abrazo y un beso que demuestra que están en un buen momento.

"Me sentí muy orgullosa de ti mi amor, te mereces todo el éxito que estás teniendo, te amamos mucho baby K y yo. Se me aguaron los ojitos cuando te vi", escribió Karina como respuesta a una publicación realizada por Kris R en donde agradeció a Dios por haber agotado todas las entradas e informó que tiene algo aún mejor preparado para su concierto del 20 de noviembre en el DAVIarena de Medellín.

Invitados de Kris R en su concierto del Movistar Arena de Bogotá

Como parte de su show, Kris R invitó a algunos artistas nacionales e internacionales para que lo acompañaran en algunas de sus canciones y ofreciendo un espectáculo de primer nivel para todos los fanáticos que creyeron él y agotaron toda la boletaría.

Estos fueron los invitados de Kris R en su concierto del 24 de octubre en Bogotá:

Tury (Colombia)

Guelo Star (Puerto Rico)

Fanta (Puerto Rico)

Nanpa Básico (Colombia)

Almighty (Cuba)

GeezeDee (Colombia)

Cosculuela (Puerto Rico)