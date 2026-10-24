Artemis III se prepara para aterrizaje lunar: así será su viaje para realizar pruebas

En un artículo publicado el pasado 23 de octubre, la NASA ha informado que se encuentra en la preparación del viaje de cuatro astronautas hacia la órbita terrestre baja a bordo de la nave espacial Orion; el objetivo será realizar una serie de pruebas de los sistemas de aterrizaje desarrollados por las empresas Blue Origin y SpaceX.

RELACIONADO IA detecta grave fallo de seguridad y pone en jaque a sitios web a nivel mundial

Randy Bresnik, Frank Rubio, Andre Douglas y Luca Parmitano serán los encargados de hacer el viaje que está programado para 2027 y tendrá una duración de 14 días; el aterrizaje en el polo sur de la luna en 2028 es el gran objetivo y cada una de las pruebas realizadas será vital para el éxito del regreso a la luna.

Artemis III realizará viaje de prueba en 2027

La misión se centrará en diferentes procedimientos y pruebas que buscan reducir riesgos, validar los dispositivos y adquirir experiencia operativa de cara al alunizaje; algunos de los procedimientos que se practicarán serán referentes a encuentro, acoplamiento, habitabilidad y operación.

Jeremy Parsons, director del programa Artemis de la NASA, confirmó que se realizarán tres lanzamientos en tres cohetes diferentes para probar el funcionamiento conjunto, algo que nunca había hecho la NASA.

La NASA califica estas misiones de prueba como unas de las más ambiciosas y complejas de la historia de la agencia.

La misión se desarrollará en dos momentos

En primera instancia, se realizará un lanzamiento por parte de la empresa Blue Origin con su módulo de aterrizaje 'Blue Moon Mark 2' hacia una órbita terrestre baja circular que podrá permanecer en órbita hasta por 30 días; días después del lanzamiento y tras confirmar que el módulo está en óptimas condiciones, NASA lanzará la nave espacial Orion que, tras una serie de pruebas, podrá acoplarse a 'Blue Moon'.

De este modo, la agencia podrá evaluar la interacción entre ambas naves y los operadores de vuelo podrán experimentar con actividades entre diferentes equipos y organizaciones.

En un segundo momento, Orion se desprenderá de la nave comercial de Blue Origin y entrará en una segunda fase de encuentro con un prototipo de prueba de Starship versión 3 con el fin de validar cómo interactúan ambas naves en el espacio a partir de la evaluación de controlabilidad, comunicaciones, rendimiento de software y dinámicas asociadas a los acoplamientos.

La NASA buscará establecer una presencia humana permanente en la superficie lunar a partir de todas las pruebas y exploraciones que se puedan realizar con el apoyo de empresas comerciales.