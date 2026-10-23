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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 23 de octubre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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octubre 23 de 2026
03:21 p. m.
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  • Un carro bomba explotó en el peaje entre Villanueva y Monterrey, en Casanare. Cinco personas resultaron heridas. En cámaras de seguridad quedó registrado el accionar de los terroristas.
  • Macabro caso en Bogotá. Un hombre habría asesinado a su pareja de 27 años que estaba en embarazada. El supuesto feminicida trasladó el cuerpo en un carro de mercado por las calles de Ciudad Bolívar y lo dejó en un parque.
  • Avanza en Cartagena el Congreso Nacional de la Construcción, presidentes de bancos hablaron sobre la importancia de incentivar la compra de vivienda, solicitaron la promoción de mecanismos para que las personas compren su casa propia.
  • Doloroso testimonio del hermano de Mateo Pérez al conocer el informe forense que revela detalles de su muerte. El joven periodista fue asesinado por las disidencias de las Farc mientras adelantaba un trabajo de reportería.
  • Segundo día de la versión 82 de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El uso de la inteligencia artificial y algunos de los riesgos del oficio del periodismo son los temas centrales de la jornada.
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