Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 28 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 28 de 2026
08:18 p. m.
08:18 p. m.
- Autoridades intensifican los operativos para desmantelar discotecas clandestinas que se esconden tras la fachada de supuestos sindicatos.
- Habitantes de Chinchiná, Caldas, claman por ayuda tras el terrible incendio que afectó al menos 18 viviendas.
- El presidente Abelardo de la Espriella volvió a cuestionar los recursos para las víctimas de las extintas Farc, a 10 años de la firma del acuerdo de paz.