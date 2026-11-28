La Navidad está cada vez más cerca y muchas familias comienzan a preparar sus hogares para las celebraciones de fin de año. En 2026, el domingo 29 de noviembre aparece como una de las fechas recomendadas para instalar el árbol, de acuerdo con algunas interpretaciones del Feng Shui y por coincidir con el primer domingo de Adviento. Otra fecha tradicional es el 8 de diciembre.

Aunque no existe un día obligatorio para decorar la casa, estas jornadas ofrecen distintas razones para comenzar los preparativos y darle la bienvenida a la temporada navideña.

¿Cuál es la fecha recomendada por el Feng Shui para armar el árbol?

Según interpretaciones del Feng Shui y el calendario chino Tong Shu, algunas fechas de noviembre de 2026 están relacionadas simbólicamente con la estabilidad, el equilibrio y el éxito.

De acuerdo con esa interpretación, el 29 de noviembre se relaciona con el éxito. Estas asociaciones hacen parte de una tradición cultural y espiritual, no de una garantía de prosperidad económica.

¿Por qué el 29 de noviembre es una fecha especial para poner el árbol?

El domingo 29 de noviembre de 2026 coincide con el primer domingo de Adviento, periodo de preparación para la Navidad en el calendario cristiano.

Esta coincidencia convierte la jornada en una alternativa para quienes desean comenzar la decoración antes de diciembre. También permite reunir a la familia, organizar los adornos y disfrutar durante más tiempo del ambiente propio de esta temporada.

Algunas recomendaciones inspiradas en el Feng Shui sugieren realizar esta actividad con tranquilidad, mantener el orden y elegir una intención positiva para el nuevo ciclo. La idea es que decorar no sea solamente una tarea, sino un momento compartido en el hogar.

¿El 8 de diciembre sigue siendo la fecha tradicional para armar el árbol?

En Colombia y otros países de tradición católica, el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, es una de las fechas más reconocidas para instalar el árbol de Navidad y otros adornos.

Muchas familias aprovechan esta jornada para decorar sus viviendas, encender las luces y preparar el ambiente para las celebraciones de diciembre.

El Feng Shui es una filosofía de origen chino relacionada con la armonización de los espacios y la búsqueda del equilibrio. Sus recomendaciones sobre las fechas para decorar tienen un significado simbólico y cultural, pero no cuentan con evidencia científica que demuestre que instalar el árbol en un día específico produzca riqueza o cambios en la economía familiar.

Más allá del calendario, el montaje del árbol puede convertirse en una oportunidad para compartir, renovar los espacios y comenzar las celebraciones con ilusión. El 29 de noviembre y el 8 de diciembre son dos opciones para hacerlo en 2026, según las creencias y costumbres de cada familia.