Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 28 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 28 de 2026
05:24 p. m.
05:24 p. m.
- No cesan las acciones violentas contra la fuerza pública en Norte de Santander. En las últimas horas se registraron ataques con explosivos contra estaciones de policía en zona rural de Ocaña y Cúcuta.
- Un incendio en el barrio La Frontera, en Chinchiná, Caldas, afectó a por lo menos 15 viviendas. No hay víctimas mortales, pero sí tres personas heridas.
- Noticias RCN tuvo acceso al contrato y funciones por las que fue contratada Deicy Jiménez en la UTL de María José Pizarro en el Congreso.