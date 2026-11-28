Elegir dónde comienzan los niños y niñas su vida escolar es una de las decisiones más importantes para las familias durante los primeros años. Tradicionalmente, el jardín infantil ha sido una alternativa muy elegida por su enfoque en el cuidado y la estimulación temprana.

Sin embargo, cada vez más especialistas analizan las ventajas de cursar el kínder o preescolar dentro de un colegio, un modelo que busca dar continuidad académica, social y emocional desde el inicio de la trayectoria escolar.

Durante los primeros cinco años de vida, el cerebro crece de forma acelerada y alcanza cerca del 90 % de su volumen adulto, según estimaciones de First Things First. En esta etapa se consolidan las bases de las habilidades cognitivas, sociales y emocionales, por lo que contar con entornos estables y estimulantes resulta clave.

Investigaciones del Center on the Developing Child de la Universidad de Harvard señalan que la estabilidad en los espacios donde los menores viven, juegan y aprenden favorece su desarrollo y bienestar integral.

Continuidad escolar y transición a primaria

Uno de los puntos centrales al comparar un jardín infantil con un preescolar integrado a un colegio es lo que ocurre al finalizar el ciclo de kínder alrededor de los cinco o seis años. Cuando los niños terminan esa etapa en un jardín infantil, deben enfrentarse a un cambio de institución al pasar a primaria. Desde una perspectiva fisiológica, adaptarse a nuevos espacios, rutinas y personas puede generar estrés e incrementar el cortisol, hormona vinculada a esta respuesta, lo que puede impactar el bienestar emocional, la atención y el aprendizaje.

En cambio, iniciar el preescolar en el mismo colegio donde continuará la primaria permite que la transición sea más progresiva. Al familiarizarse desde temprano con las dinámicas, los espacios y la cultura institucional, los niños fortalecen su seguridad emocional, su sentido de pertenencia y su autonomía. Mantener vínculos y entornos conocidos también facilita afrontar con mayor confianza los siguientes pasos escolares.

Integrar el kínder a un proyecto educativo de largo plazo no implica adelantar contenidos académicos de forma rígida, sino articular de manera coherente el aprendizaje, el acompañamiento emocional y la convivencia a lo largo de los años.

Modelos como el impulsado en Arboleda School de Cali —con espacios especializados para el aprendizaje basado en proyectos (PBL), el juego con propósito y el trabajo colaborativo entre edades, además de programas de inteligencia emocional como RULER del Yale Center for Emotional Intelligence— ilustran cómo la continuidad puede acompañar el crecimiento integral del estudiante desde la primera infancia.

En definitiva, evaluar entre un jardín infantil y un kínder en un colegio implica mirar más allá del momento presente y considerar cómo se construyen la estabilidad, el bienestar emocional y la continuidad en la formación de los niños y niñas.