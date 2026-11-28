En Bogotá, la Policía logró identificar 65 establecimientos que, aunque operan como bares o discotecas, se presentan bajo la figura de organizaciones sindicales.

Lejos de ser espacios para defender los derechos de los trabajadores, son utilizados como lugares de rumba, en los que, incluso, han llegado a encontrarse armas de fuego, sustancias ilícitas y menores de edad.

Así lo advirtió el teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Estación de Policía de Suba: “Un total de 65 establecimientos que ejercen actividad económica, utilizando de manera indebida el derecho de asociación sindical”.

El mismo modelo se estaría replicando en otras ciudades capitales, como Tunja, donde un bar habría intentado evadir los controles de las autoridades presentándose como un falso sindicato.

Abogados cobran entre 20 y 30 millones de pesos para conseguir la documentación necesaria:

Según lograron establecer las autoridades, abogados estarían cobrando entre 20 y 30 millones de pesos a cambio de entregar la documentación que acredita a estos espacios como sindicatos.

Lo que pretenden quienes inician el trámite sería evadir el control de las autoridades. “Convencen a las personas, las engañan diciéndoles que, con esos documentos, ni la Policía Nacional ni ninguna autoridad podrá realizarles controles”, señaló el teniente coronel Rodríguez.

Establecimientos siguen operando, sin sanción alguna:

Al preguntar a uno de los presuntos responsables de las fiestas, contestó que los asistentes son “invitados” y “están todos registrados en las planillas”. Sin embargo, los mismos invitados admitieron que estaban de rumba y pagaron 10.000 pesos para lograr entrar.

De momento, se ha solicitado la suspensión definitiva a 30 de los 65 establecimientos, pero la sanción no ha sido aplicada a ninguno de estos establecimientos.