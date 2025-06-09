CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 6 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 06 de 2025
08:55 p. m.
  • Grave panorama de extorsiones en Cúcuta: cinco camiones incinerados en dos semanas
  • Criminal de mil caras: el hombre que seducía a sus víctimas LGBTI y suplantaba sus identidades
  • Más de mil personas desplazadas en Arenal, sur de Bolívar, por acciones del ELN
  • Se definieron los equipos que disputarán la gran final de la Liga BetPlay Femenina 2025
Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Luna del lunes 6 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy sábado

El sorteo del Super Astro Luna de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025, ya entregó su número y signo ganadores, dejando a miles de jugadores a la expectativa de los resultados.

Inseguridad en Bogotá

Criminal de mil caras: el hombre que seducía a sus víctimas LGBTI y suplantaba sus identidades

El extranjero que perfilaba a turistas del mismo sexo en Bogotá, a través de app de citas, consolidaba rentas mensuales de hasta $500 millones.

Artistas

Video | Maluma estrenó su Ferrari único en el mundo, pero lo detuvo la Policía en Medellín

Fútbol femenino

Se definieron los equipos que disputarán la gran final de la Liga BetPlay Femenina 2025

Estados Unidos

En imágenes | La gran redada migratoria en EE. UU. que dejó 475 personas arrestadas