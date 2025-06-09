Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 6 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 06 de 2025
08:55 p. m.
- Grave panorama de extorsiones en Cúcuta: cinco camiones incinerados en dos semanas
- Criminal de mil caras: el hombre que seducía a sus víctimas LGBTI y suplantaba sus identidades
- Más de mil personas desplazadas en Arenal, sur de Bolívar, por acciones del ELN
- Se definieron los equipos que disputarán la gran final de la Liga BetPlay Femenina 2025