Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 9 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 09 de 2025
08:42 p. m.
- Una mujer fue víctima de una brutal golpiza por parte de un hombre que, además, la lanzó por unas escaleras en Buenaventura. Las autoridades buscan al agresor.
- Autoridades aseguran que alias Mayimbú, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc más buscados, está cercado.
- Por fin hubo acuerdo entre campesinos y Gobierno Nacional para levantar los bloqueos en Boyacá.