CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 9 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
08:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Una mujer fue víctima de una brutal golpiza por parte de un hombre que, además, la lanzó por unas escaleras en Buenaventura. Las autoridades buscan al agresor.
  • Autoridades aseguran que alias Mayimbú, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc más buscados, está cercado.
  • Por fin hubo acuerdo entre campesinos y Gobierno Nacional para levantar los bloqueos en Boyacá.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 9 de agosto de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 8 de agosto de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 8 de agosto de 2025

Otras Noticias

andres llinas

Andrés Llinás se pronunció tras ser operado: el defensor lució con mítica camiseta

Andrés Llinás publicó una fotografía tras ser operado con éxito y lució mítica camiseta de la estrella 16.

Becas

Becas 2025: universidad ofrece descuentos de hasta 63% en matrícula para pregrado y posgrado

La convocatoria aplica para programas virtuales y presenciales, y está dirigida a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en todo el país.

Florida

Florida prepara su segundo centro de detención para migrantes

UNGRD

Karen Manrique habría sido la encargada de definir a congresistas que se beneficiarían con contratos de la UNGRD

Astrología

La preocupante predicción de Mhoni Vidente para el 13 y 21 de agosto: ¿Qué pasará?