CANAL RCN
Colombia Video

Así están falsificando dólares y pesos en Colombia: usan bolívares para frenar la detección

Autoridades revelan cómo funcionan las fábricas clandestinas de billetes falsos y qué hallaron en el más reciente operativo en Boyacá.

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
08:17 p. m.
Las autoridades colombianas y estadounidenses intensificaron su cooperación para enfrentar la falsificación de dólares y pesos colombianos, un delito que ha evolucionado en métodos y alcance.

La articulación binacional busca frenar la producción, manufactura y tráfico de moneda falsa, una actividad ilícita que, según los investigadores, en algunos casos se entrelaza con estructuras del narcotráfico.

El anuncio se dio tras una operación desarrollada en diciembre para desmantelar una fábrica dedicada a esta modalidad criminal. En el más reciente operativo, realizado en el municipio de Berbeo, en Boyacá, fueron incautados más de un millón de dólares falsificados, además de maquinaria de alta tecnología utilizada para la impresión de billetes.

De acuerdo con la Dijín, en los últimos cuatro años han sido capturadas 120 personas vinculadas a redes de falsificación de moneda, tres de ellas con órdenes de extradición.

Modalidades de falsificación: de papeles comerciales a plantas sofisticadas

Las investigaciones revelan que las organizaciones criminales emplean diversas técnicas para la producción de billetes falsos. Entre ellas se encuentran impresiones en papeles comerciales que simulan características de seguridad y el montaje de plantas sofisticadas que reutilizan billetes de monedas devaluadas para dificultar la detección.

El uso de monedas devaluadas, como los bolívares venezolanos, representa un reto adicional para las autoridades, ya que permite a los falsificadores incorporar elementos físicos auténticos que complican la identificación del fraude.

Ubicación estratégica y cooperación internacional

Colombia está estratégicamente ubicada en la región, lo que facilita la producción y el tráfico de moneda falsificada hacia distintos mercados. Según las autoridades, esta posición geográfica convierte al país en un punto clave para las redes dedicadas a la falsificación, que aprovechan rutas ya establecidas para otras economías ilegales.

La cooperación entre Colombia y Estados Unidos se centra en el intercambio de información, la identificación de patrones de impresión y la judicialización de los responsables.

Las autoridades insistieron en que el combate contra la falsificación de moneda en Colombia es prioritario, no solo por el impacto económico que genera, sino por su posible vínculo con otras actividades criminales.

