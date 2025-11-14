CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 14 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

noviembre 14 de 2025
08:29 p. m.
  • Alcaldía de Bogotá toma medidas que afectan a carros no matriculados en la capital. Tendrán pico y placa los sábados cada 15 días. Además, subirá de 20% a 50% el valor adicional del cobro por congestión.
  • Medida de Estados Unidos beneficia ampliamente a Colombia. Eliminaron aranceles a productos como el café, cacao, frutas tropicales y plátano.
  • No paran los ataques terroristas en Cauca. Llegando a Popayán atentaron contra el senador Temístocles Ortega y estalló un carro bomba en la vía Panamericana.
