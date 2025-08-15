Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 15 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
agosto 15 de 2025
- Crece el escándalo y la tormenta tras las revelaciones de Noticias RCN que envuelven a Carlos Ramón González, prófugo de la justicia. La Procuraduría abrió investigación contra funcionarios de la Cancillería para establecer si hubo colaboración para tramitar la residencia en Nicaragua.
- ¿Quién es la persona que aparentemente gestionó la residencia del exfuncionario del gobierno Petro? Se trataría de Óscar Muñoz, quien tras la salida de León Fredy Muñoz quedó como encargado de negocios de la embajada.
- El presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X: "La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país".