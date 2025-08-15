CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 06:30 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 15 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
08:30 p. m.
  • Crece el escándalo y la tormenta tras las revelaciones de Noticias RCN que envuelven a Carlos Ramón González, prófugo de la justicia. La Procuraduría abrió investigación contra funcionarios de la Cancillería para establecer si hubo colaboración para tramitar la residencia en Nicaragua.
  • ¿Quién es la persona que aparentemente gestionó la residencia del exfuncionario del gobierno Petro? Se trataría de Óscar Muñoz, quien tras la salida de León Fredy Muñoz quedó como encargado de negocios de la embajada.
  • El presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X: "La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país".
