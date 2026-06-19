Capturan a dos presuntos responsables de los atentados contra batallones en Cali y Palmira

Las autoridades confirmaron la captura de dos presuntos implicados en los atentados terroristas perpetrados el pasado 24 de abril contra instalaciones militares en Cali y Palmira, hechos que generaron preocupación en el Valle del Cauca por la utilización de vehículos cargados con explosivos.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Cali, los operativos permitieron la captura de alias Jey o ‘Trenza’ y del propietario de las busetas utilizadas en los ataques contra el Cantón Militar Pichincha, en Cali, y el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira.

¿Quién es alias Jey y qué papel habría tenido en el atentado?

Según las investigaciones, ‘Jey’ sería integrante de la columna Ricardo Velázquez del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Las autoridades lo señalan de participar en la planeación, reconocimiento y verificación de la zona donde se ejecutó el atentado contra el batallón Pichincha.

Además, los investigadores establecieron que habría realizado recorridos entre la vereda La Cabaña, en Jamundí, y las instalaciones militares antes de la ejecución de la acción terrorista. Las autoridades también capturaron al propietario de las busetas utilizadas en los ataques registrados en Cali y Palmira.

Alias ‘Jey’ era requerido por la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas, así como daños en bien ajeno.

¿Qué encontraron las autoridades durante los allanamientos?

La captura se produjo mediante tres diligencias de allanamiento y registro realizadas en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos, las autoridades incautaron dos barras de pentolita, diez metros de cordón detonante, cuatro teléfonos celulares, prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, material propagandístico y una motocicleta que presuntamente habría sido utilizada para apoyar actividades relacionadas con los atentados.

El alcalde de Cali destacó que el resultado fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía, las denuncias ciudadanas y el análisis de más de 300 horas de grabaciones de cámaras de movilidad de la ciudad.

“En Cali el terrorismo no queda impune”, aseguró el mandatario local al anunciar las capturas, señalando además que desde el primer momento las autoridades se comprometieron a identificar y judicializar a los responsables de los ataques.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali resaltó que la bolsa de recompensas, la colaboración de la ciudadanía y el material recopilado por las cámaras de seguridad fueron fundamentales para avanzar en la investigación y lograr la ubicación de los presuntos responsables.

La Policía Nacional también informó que durante 2026 han sido capturados 16 integrantes de la estructura Jaime Martínez, una de las organizaciones señaladas por las autoridades de promover acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil en el suroccidente del país.