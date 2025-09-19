Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 19 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 19 de 2025
08:39 p. m.
08:39 p. m.
- En medio del dolor que producen los atentados de grupos criminales en el país, resaltamos la historia donde triunfa la vida y la esperanza: un reencuentro que esperaron durante 28 días el patrullero Diego Herrera y su perro Telmo, sobrevivientes al terrible ataque en Amalfi, donde murieron 13 policías.
- Giro inesperado y macabro en la investigación por el crimen contra el empresario Hernando Uribe. En las últimas horas se legalizó la captura de su hermano, señalado como presunto determinador. El cuerpo de la víctima que fue desmembrado, fue encontrado once días después de su desaparición en Cali.
- Le ponemos la lupa a un tema que prometió el presidente Gustavo Petro para los colombianos deportados desde Estados Unidos. Recordemos que el mandatario ordenó a Prosperidad Social activar un plan de crédito para esta población. Consultamos con la entidad y son muy pocos los avances.