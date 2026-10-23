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Prográmese: Bogotá tendrá cortes de luz en varias localidades durante el sábado 24 de octubre

Más de cuatro localidades se verán afectadas por las intervenciones en el suministro de energía.

Foto: Diseñado por Magnific.
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Noticias RCN

octubre 23 de 2026
08:09 p. m.
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Durante este sábado 24 de octubre, Bogotá vivirá una nueva jornada con cortes e intervenciones en el servicio de energía de Enel. Según las autoridades, el municipio de Cota también se verá afectado por los trabajos que superarán las seis horas.

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Zonas con cortes de luz en Bogotá este 24 de octubre

  • Localidad de Bosa

Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:15 p. m. De la carrera 65 a la carrera 68, entre la calle 54 sur y la calle 57 sur – Barrio Villa del Río.

  • Localidad de Engativá

Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la calle 78 a la calle 80, entre la carrera 68 y la carrera 70 – Barrio Las Ferias Occidental.

  • Localidad de Kennedy

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 11 a la calle 13, entre la carrera 87 y la carrera 89 – Barrio El Tintal Rural.

  • Localidad de Suba

Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 130 a la calle 132, entre la carrera 51 y la carrera 54 – Barrio Prado Veraniego Norte.

  • Localidad de Usaquén

Desde las 12:00 a. m. hasta las 5:30 a. m. De la carrera 6 a la carrera 8, entre la calle 170 y la calle 174 – Barrio Barrancas Oriental Rural.

Desde las 12:00 a. m. hasta las 5:30 a. m. De la calle 173 a la calle 176, entre la carrera 6 y la carrera 8 – Barrio San José de Usaquén.

Desde las 12:00 a. m. hasta las 5:30 a. m. De la carrera 6 a la carrera 8, entre la calle 170 y la calle 175 – Barrio El Redil.

Desde las 12:00 a. m. hasta las 5:30 a. m. De la carrera 6 a la carrera 8, entre la calle 170 y la calle 172 – Barrio La Granja Norte.

Los cortes programados para el municipio de Cota, Cundinamarca, se realizarán en la Vereda Vuelta Grande. Estas intervenciones se realizarán desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

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¿Cómo cuidar sus electrodomésticos durante las intervenciones?

Como parte de la recomendación de los expertos, se sugiere mantener los electrodomésticos apagados para evitar posibles daños por la intermitencia del servicio. Durante el día se recomienda abrir la menor cantidad de veces posible el refrigerador para conservar el frío de los alimentos.

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