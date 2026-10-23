Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 23 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 23 de 2026
11:12 a. m.
11:12 a. m.
- En el bombardeo contra el ELN ordenado por el presidente De la Espriella fueron abatidos nueve integrantes de ese grupo armado ilegal entre los que estaría alias Marcos Pacífico, señalado de secuestro, extorsiones y atentados contra la fuerza pública.
- Sin visa para ingresar a Estados Unidos se quedaron 21 colombianos tras la cancelación que hizo el departamento de Estado de ese país. Entre los afectados con la medida, figuran el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa.
- Noticias RCN habló con dos soldados que sobrevivieron al accidente del helicóptero Black Hawk En inzá, Cauca. Narraron los momentos de angustia que sufrieron cuando la aeronave se desplomó en medio de la selva.
- Un terremoto de magnitud 7 sacudió el suroccidente de China. El fuerte sismo cobró la vida de al menos 16 personas mientras otras 32 resultaron heridas.