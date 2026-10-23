Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / viernes 23 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 23 de 2026
11:07 a. m.
11:07 a. m.
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